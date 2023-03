Klimaaktivisten besetzen Kraftwerksschornstein in Erlangen

Klimaaktivisten haben in Erlangen den 141 Meter hohen Schornstein des Heizkraftwerkes besetzt. Auf einem dort entrollten Banner forderten sie am Mittwochmorgen den Ausstieg aus der Nutzung von Gas als Brennstoff. Die Stadtwerke Erlangen und die Polizei bestätigten die Aktion. Das Kraftwerk blieb währenddessen in Betrieb.

29. März 2023 - 09:51 Uhr | dpa

München Den Aktivisten zufolge hatte die Aktion um 5.00 Uhr nachts begonnen. Die beiden Personen auf dem Schornstein wollten einem Sprecher der Gruppe zufolge bis zum frühen Nachmittag dort ausharren und dann wieder herunterkommen. Die Polizei war vor Ort, äußerte sich zunächst aber nicht zu möglichen weiteren Schritten.