Kletterer stürzt bei Veranstaltung ab: schwer verletzt

Bei einer Kletterveranstaltung der Bergwacht Sachsen im oberfränkischen Forchheim ist ein 18 Jahre alter Kletterer bei einem Sturz schwer verletzt worden. Demnach soll der junge Mann am Samstag bei einem Felsriegel der fränkischen Schweiz in etwa 20 bis 25 Meter Höhe mit einem Fuß abgerutscht und einige Meter tief gestürzt sein, wie die Polizei mitteilte. Die Bergwacht, die sich vor Ort befand, konnte den schwer verletzten Kletterer abseilen und medizinisch versorgen. Ein Rettungshubschrauber flog ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

26. September 2021 - 13:11 Uhr | dpa

Gößweinstein © dpa-infocom, dpa:210926-99-365653/2