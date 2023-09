Kleinlaster fährt auf Autobahn-Leitplanke auf

Ein Warndreieck steht in der Nähe einer Unfallstelle.

Moosburg

An einer Baustelle auf der Autobahn 92 zwischen Moosburg und Landshut ist ein Kleinlaster auf eine Leitplanke aufgefahren. Nach ersten Erkenntnissen sei ein Mensch leicht verletzt worden, berichtete das Polizeipräsidium Niederbayern am Dienstag. Möglicherweise sei auch Kraftstoff oder Öl ausgelaufen. Der Unfall hatte für einen langen Stau gesorgt, auch Krankenwagen und Feuerwehr waren am Unfallort.