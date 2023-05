Kleinflugzeug überschlägt sich beim Starten: Pilot verletzt

Bad Endorf

Ein Kleinflugzeug hat sich bei einem misslungenen Startversuch in Oberbayern überschlagen. Der Pilot wurde leicht verletzt. Drei weitere Passagiere des Flugzeugs blieben unverletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen habe die Motorleistung beim Starten am Donnerstag stark nachgelassen, weshalb der Pilot den Versuch abgebrochen habe, teilte die Polizei mit. Das Flugzeug habe sich daraufhin überschlagen und sei kopfüber in einem Acker nahe Bad Endorf (Landkreis Rosenheim) gelandet. Der verletzte Pilot wurde vor Ort versorgt. Der Grund für die nachlassende Motorleistung blieb zunächst unbekannt.