Kleinflugzeug über dem Bodensee vermisst

Auf Schweizer Seite des Bodensees wird ein Kleinflugzeug vermisst. Das bestätigte der Flugplatz St. Gallen-Altenrhein am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Einzelheiten über Herkunft und Zielort gab es zunächst nicht. Auch wie viele Menschen an Bord waren, war zunächst unbekannt. Nach Medienberichten war die Kantonspolizei mit einem Großaufgebot vor Ort. Der Flugplatz liegt in Ufernähe des Bodensees, auf Schweizer Seite.

18. Februar 2021 - 13:19 Uhr | dpa

St. Gallen © dpa-infocom, dpa:210218-99-494922/2