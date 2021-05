Kleinflugzeug stürzt im Oberallgäu in Badesee

Ein Kleinflugzeug stürzt kurz nach dem Start in einen See im Oberallgäu, es gibt einen lebensgefährlich Verletzten. Die Maschine versinkt im Wasser.

Sulzberg

Ein Kleinflugzeug mit vier Menschen an Bord ist nahe Sulzberg im Oberallgäu in einen Badesee gestürzt. Einer der Insassen schwebe nach dem Unfall am Sonntagnachmittag in Lebensgefahr, sagte ein Polizeisprecher in Kempten. Unter den vier Menschen in der Maschine sei mindestens eine Frau gewesen, nähere Informationen zu den Personen wie etwa ihr Alter gebe es noch nicht.

Der Pilot habe als Unfallursache Probleme beim Start angegeben. Zwei Menschen in dem Flugzeug seien leicht verletzt worden, ein weiterer habe schwerste Verletzungen erlitten.

Das Flugzeug sei von einem kleinen Flughafen am Sulzberger See bei frühsommerlichem Wetter gestartet und höchstens einige Kilometer weit gekommen, sagte der Polizeisprecher. Der See ist auch als Öschlesee bekannt. Badegäste seien zum Glück nicht betroffen gewesen. "Da war noch nichts los, noch kein Badebetrieb", hieß es von der Polizei.

Die vier Verletzten seien mit Schlauchbooten gerettet worden, das Kleinflugzeug sei untergegangen. Es werde nun geborgen, sagte der Polizeisprecher.

