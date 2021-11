Kleinflugzeug in Vorarlberg gegen Felswand geprallt

Ein Kleinflugzeug ist im österreichischen Bundesland Vorarlberg gegen eine Felswand geprallt und abgestürzt. Die Maschine brannte aus. Es müsse davon ausgegangen werden, dass der 51-jährige Pilot nicht überlebt habe, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag dem Sender ORF an der Unglücksstelle in der Nähe von Hohenems. Nach Angaben der Polizei war der Pilot kurz vor 8 Uhr alleine vom Flugplatz Hohenems gestartet, um ins bayerische Memmingen zu fliegen.

11. November 2021 - 10:41 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Dornbirn Am Donnerstag herrschte in dem Gebiet nebeliges Wetter. Bereits kurz nach dem Start kam es laut Polizei zu dem Unglück. Einsatzkräfte der Rettungsdienste, der Feuerwehr und Polizei waren an der Unfallstelle bei einem Steinbruch, um das Wrack der einmotorigen Cessna P210N zu bergen. © dpa-infocom, dpa:211111-99-954075/2