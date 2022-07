Klausur-Abschluss: Merz kommt zur CSU ins Kloster Banz

So heiß war es bei einer CSU-Klausur wohl noch nie. Zumindest was die Außentemperatur angeht. Bei den Gesprächen steht ein Thema klar im Fokus. Und genau hier steht eine überaus spannende Entscheidung an.

20. Juli 2022 - 18:00 Uhr | dpa

Friedrich Merz, CDU-Bundesvorsitzender und Fraktionsvorsitzender von CDU/CSU im Bundestag. © Kay Nietfeld/dpa/Archivbild

Bad Staffelstein Zum Abschluss ihrer zweitägigen Sommerklausur erwarten die CSU-Bundestagsabgeordneten am Donnerstag CDU-Chef Friedrich Merz. Dabei werden die Unionspolitiker auch bei ihrem Treffen im oberfränkischen Kloster Banz mit großer Spannung und Sorge beobachten, ob die russische Gaspipeline Nord-Stream-1 wieder in Betrieb genommen werden kann und wenn ja, wie viel Gas Deutschland auf diesem Wege noch erreicht. Das Thema Energieversorgung hatte die CSU-Klausur auch bereits beim Auftakt dominiert. Landesgruppenchef Alexander Dobrindt und CSU-Chef Markus Söder forderten wiederholt von der Bundesregierung, Notfallpläne für die möglicherweise drohenden Lücken in der Energieversorgung vorzulegen. Der Süden - so der seit Wochen zu hörende Tenor der CSU - dürfe von der Ampel-Regierung in Berlin nicht benachteiligt werden.