Kita-Leitungen: 94 Prozent haben zu wenige Mitarbeiter

Eine Umfrage unter den Leitungskräften von Kindertagesstätten hat erschreckende Zahlen erbracht: In Bayern haben demnach 94 Prozent der Befragten nach eigener Wahrnehmung im vergangenen Jahr mit zu wenig Personal gearbeitet. Fast ein Fünftel gab an, dass ein Großteil des Jahres noch nicht einmal eine Minimalbesetzung vorhanden war. Die Folge: Pädagogische Angebote entfallen, Notgruppen werden gebildet und 16 Prozent der Befragten schätzen sogar, dass Kinder aufgrund des Personalmangels nicht mehr in die Kitas gehen wollen.

11. Mai 2023 - 11:30 Uhr | dpa

Jacken und Rucksäcke hängen in einer Kita im Flur. © Caroline Seidel/dpa/Symbolbild

München "Der Personalmangel wurde seit langem prognostiziert, jetzt ist er da, und es wird noch schlimmer", erläuterte Sarah Heße, Leiterin der Fachgruppe Sozial- und Erziehungsdienste im Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV), der die Umfrage im Rahmen des Deutschen Kitaleitungskongresses am Donnerstag in München vorstellte. Befragt wurden dafür knapp 5400 Kitaleitungen aus ganz Deutschland, 995 davon kamen aus Bayern.