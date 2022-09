Kita-Fachkräfte-Verband: Qualitätsverzicht nicht umsetzen

Der Verband der Kita-Fachkräfte in Bayern hat die neue Linie des Sozialministeriums scharf kritisiert, in Kindereinrichtungen bewusst auf Qualität bei der Bildung zu verzichten. Der Verband appellierte an alle Kita-Träger, die Neuerungen nicht umzusetzen.

02. September 2022 - 11:58 Uhr | dpa

Ein Kind spielt in einer Kita. © Sebastian Gollnow/dpa/Illustration

München Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU) hatte angekündigt, wegen des Fachkräftemangels bei der Bildung kleiner Kinder bewusst Abstriche zu machen. So können im aktuellen Kindergartenjahr etwa Kinder bis zum Alter von vier Jahren auch von nicht ausgebildetem Personal in sogenannten Einstiegsgruppen betreut werden. "Wir sind überzeugt, dass die Neuerungen das Kindeswohl, die Aufsichtspflicht und das Bildungsrecht nun noch mehr gefährden", heißt es in der Stellungnahme des Verbandes. "Eltern müssen nun wissentlich in Kauf nehmen, dass ihre Kinder viel Zeit während ihrer wichtigsten und äußerst sensiblen Entwicklungsphase in Einrichtungen verbringen, die keine ausreichende Qualität sichern können", kritisiert der Verband weiter. Der Fokus der Regierung scheine darauf zu liegen, Eltern um jeden Preis zu ermöglichen, berufstätig zu sein.