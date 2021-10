Kirchenasyl: Friedenspreis für Äbtissin Mechthild Thürmer

Äbtissin Mechthild Thürmer und das Hallstadter Pfarrer-Ehepaar Susanne Wittmann-Schlechtweg und Andreas Schlechtweg sind mit dem Löwenherz-Friedenspreis 2021 ausgezeichnet worden. "Sie erhalten den Preis für ihre humanitäre Schutzverantwortung und für ihre demokratische Überzeugung", sagte die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages Claudia Roth in einer Videobotschaft, die bei der Verleihung am Sonntag in der evangelischen Johanneskirche im oberfränkischen Hallstadt bei Bamberg abgespielt wurde.

24. Oktober 2021 - 17:59 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen