Kinobetreiber klagt gegen 2G-plus-Regel

Ein Kinobetreiber aus Nürnberg klagt gegen die 2G-plus-Regelung in Bayern. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof in München bestätigte am Freitag den Eingang der Klage. Zuvor hatte der Bayerische Rundfunk darüber berichtet.

03. Dezember 2021 - 12:36 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

"Geimpft! Genesen!" steht auf einem Schild an einer Bar. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Nürnberg/München Im BR begründete der Kinobetreiber seinen Eilantrag mit "Ungleichbehandlung". Er wolle erreichen, dass die aktuelle "2G plus"-Regelung aufgehoben wird, nach der geimpfte oder genesene Kinobesucher zusätzlich einen negativen Schnelltest benötigen. Zwar sei er ein Befürworter der 2G-Regel, betonte Weber, doch die aktuellen Maßnahmen stellen seiner Meinung nach eine Ungleichbehandlung dar. "Dass bei uns in der Gastronomie im Erdgeschoss 2G gelten soll und unten in den Kinosälen 2G plus, ist absolut nicht nachvollziehbar", kritisierte der Unternehmer im BR. Auch dass Jugendliche in Bayern gar kein Kino mehr besuchen dürften, sei ungerecht und nicht hinnehmbar. © dpa-infocom, dpa:211203-99-242912/3