Kinderpornografie-Delikte in Bayern drastisch gestiegen

München

Die Zahl der Kinderpornografie-Delikte in Bayern ist im vergangenen Jahr drastisch in die Höhe geschnellt. Die Polizei registrierte 2021 rund 80 Prozent mehr Fälle als 2020. Das geht aus der Polizeilichen Kriminalstatistik hervor, die Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Montag (12.00 Uhr) in München vorstellen will. Internetkriminalität insgesamt spiele eine immer größere Rolle. Die Zahl der Delikte mit dem "Tatmittel Internet" stieg nach Ministeriumsangaben um zehn Prozent.