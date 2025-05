Kinder zündeln - Scheune brennt ab

Eine Scheune steht in Flammen. Die Feuerwehr kann nichts mehr tun. Zwei Jungen im Grundschulalter räumen ein, dass sie für das Feuer verantwortlich sind.

Grabenstätt

In Oberbayern ist eine Holzscheune abgebrannt - zwei Jungen im Grundschulalter sollen das Feuer verursacht haben. Die Kinder räumten ein, dass sie am Samstagabend gezündelt und so den Brand in Grabenstätt (Landkreis Traunstein) verursacht hätten, wie die Polizei mitteilte. Der Schaden liege geschätzt im niedrigen sechsstelligen Bereich. Verletzt worden sei niemand.

Als die Feuerwehr im Ortsteil Marwang eintraf, stand die Scheune laut Polizei schon komplett in Brand und konnte nicht mehr gerettet werden. In der Scheune hätten ein landwirtschaftliches Fahrzeug und mehrere Geräte gestanden. Wie die Holzscheune selbst seien sie von den Flammen zerstört worden.

Wegen Alter schuldunfähig

Zeugen sahen die Jungen den Angaben nach an der Scheune. Einer der Jungen sei von einem Zeugen beim Weglaufen aufgehalten worden, der andere Junge sei kurze Zeit später mit Angehörigen zur Scheune zurückgekehrt. Dann gestanden die Jungen laut einem Polizeisprecher, dass sie gezündelt hatten. Womit genau, sei noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die beiden Jungen im Grundschulalter sind wegen ihres Alters schuldunfähig. Über mögliche Maßnahmen wird dem Sprecher zufolge vermutlich die Staatsanwaltschaft entscheiden. Nach Abschluss der Polizeimaßnahmen wurden sie ihren Eltern übergeben. Die Kriminalpolizei ermittelt.