Kinder stecken 150 Jahre alten Baum in Brand

Regensburg

Kinder haben an einem 150 Jahre alten Baum in Regensburg gezündelt, dadurch ist dieser in Brand geraten. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatten die vier unbekannten Kinder im Alter von etwa 8 Jahren am Karfreitag bei dem unter Naturschutz stehenden Baum gezündelt. Danach rannten sie weg. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Der Baum muss nach Beurteilung durch die Stadt nun aber gefällt werden. Zur Schadenssumme machte die Polizei keine Angaben.