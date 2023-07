Kinder sollen sichere Schwimmer werden: Bedarf an Kursen

Bis zu den Sommerferien will die Wasserwacht im Freistaat erneut so viele Kinder wie möglich zu sicheren Schwimmern machen. Bereits im vergangenen Jahr nahmen rund 17.800 Kinder an Schwimmkursen der Wasserwacht Bayern teil, wie deren Landesvorsitzender Thomas Huber am Dienstag in Grafing zum Auftakt der diesjährigen Kampagne "Bayern schwimmt" mitteilte. "Diese Zahl ist so hoch wie in den letzten vier Jahren nicht."

11. Juli 2023 - 15:27 Uhr | dpa

Ein Mann von der Wasserwacht steht während der Auftaktveranstaltung zur Kampagne "Bayern schwimmt 2023" oberhalb den Schwimmbecken. © Peter Kneffel/dpa