Kinder legen kleinere Brände in Immenstadt

Drei Jungen im Alter zwischen acht und zehn Jahren sollen in Schwaben drei Brände gelegt haben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, sollen die Kinder an einem Nachmittag Ende April in Immenstadt (Landkreis Oberallgäu) eine Papiermülltonne, einen Fußabstreifer und einen Anhänger in Brand gesetzt haben.

11. Mai 2023 - 11:52 Uhr | dpa

Ein Blaulicht auf einem Einsatzfahrzeug der Polizei. © Daniel Vogl/dpa/Symbolbild

Immenstadt Laut Polizei verwendeten sie dafür Feuerzeuge und Feuerwerkskörper. Die Feuerzeuge sollen die Buben in einem örtlichen Geschäft geklaut haben. Bei den Bränden sei ein Schaden von rund 1800 Euro entstanden. Die Polizei habe die drei Buben nach Zeugenhinweisen als mutmaßliche Verursacher ermittelt. Die Jungen sollen außerdem an einer Schule vier Fensterscheiben und einen Verkehrsspiegel mit Steinen beworfen und beschädigt haben. Der Schaden belief sich laut Polizei auf 2000 Euro. Die Ermittler hätten nun die Staatsanwaltschaft und das Jugendamt über die Vorfälle informiert.