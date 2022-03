Kinder bei Autounfall verletzt: Fahrer begeht Fahrerflucht

Nach einem Unfall mit zwei verletzten Kindern hat der mutmaßliche Unfallverursacher in Unterfranken Fahrerflucht begangen und sich am Tag danach gestellt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war ein 31-Jähriger am Sonntag bei Stadtlauringen (Landkreis Schweinfurt) aus bisher unklaren Gründen auf die Gegenfahrbahn gekommen.

01. März 2022 - 09:01 Uhr | dpa

Stadtlauringen Dort stieß er mit dem Auto eines entgegenkommenden 39-Jährigen zusammen, der seine beiden Kinder im Alter von sieben und zwölf Jahren dabei hatte. Bei dem Unfall wurden die beiden Kinder und der Vater verletzt und dann in ein Krankenhaus gebracht. Der 31-jährige Unfallverursacher entfernte sich jedoch von der Unfallstelle, bevor die Einsatzkräfte eintrafen und ohne sich um das weitere Vorgehen zu kümmern. Die Polizei fahndete daraufhin nach dem 31-Jährigen, was jedoch erfolglos blieb. Der 31-Jährige stellte sich am Montag selbstständig der Polizei und musste seinen Führerschein abgeben. Die genauen Unfallumstände werden nun ermittelt.