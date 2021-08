Kind spielt auf Bahngleisen: Polizeieinsatz

Ein dreijähriges Kind hat in Oberstdorf (Landkreis Oberallgäu) auf den Bahngleisen gespielt und ist von Polizisten gerettet worden. Ein Zeuge habe das Kind im Gleisbereich gesehen und die Einsatzkräfte gerufen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Nach Angaben eines Sprechers war das Kind am Mittwoch mit einem Fahrrad auf den Gleisen unterwegs. Die Beamten übergaben das Kind seinen Eltern, die es bereits vermisst hatten. Ob es sich um einen Buben oder ein Mädchen handelte und wann der nächste Zug gekommen wäre, konnte der Polizeisprecher nicht sagen.

26. August 2021 - 14:50 Uhr | dpa

