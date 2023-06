Kind auf Schulgelände überrollt: Strafbefehl akzeptiert

Im Fall der im Herbst 2022 von einem Lastwagen überrollten Elfjährigen in Unterfranken hat der Fahrer einen Strafbefehl wegen fahrlässiger Tötung akzeptiert. Gegen den Mann sei eine Geldstrafe von nicht mehr als 90 Tagessätzen ergangen, teilte ein Sprecher des Amtsgerichts Haßfurt am Freitag mit. Der Strafbefehl sei damit rechtskräftig und das Strafverfahren beendet.

Ein Justizbeamter steht in einem Gerichtssaal.

Haßfurt/Bamberg

Der Getränkelieferant war Anfang Oktober 2022 mit seinem Lastwagen rückwärts auf das Gelände im Bereich eines Gymnasiums in Haßfurt (Landkreis Haßberge) gefahren. Beim Rückwärtsfahren fuhr der damals 48-Jährige das Mädchen mit seinem Wagen an. Die Elfjährige erlitt so schwere Verletzungen, dass sie sofort starb.

Zu den Ermittlungen der Polizei war ein Gutachter hinzugezogen worden. Die Staatsanwaltschaft Bamberg hatte nach Abschluss der Ermittlungen einen Strafbefehl wegen fahrlässiger Tötung beantragt. Die Behörde hatte mitgeteilt, es sei davon auszugehen, dass die Schülerin nicht über die Seitenspiegel wahrnehmbar gewesen sei. Dies wäre jedoch über eine in dem Fahrzeug eingebaute Rückfahrkamera möglich gewesen. Mehrere Schüler hatten das Unglück damals mitansehen müssen.