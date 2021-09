Kiloweise Drogen verkauft: Sechs Verdächtige angeklagt

Sechs Männer und Frauen sollen in Ober- und Unterfranken im großen Stil mit Drogen gedealt haben - nun hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen sie erhoben. Ihnen wird unter anderem unerlaubtes bandenmäßiges Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorgeworfen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten. Sie sollen von Anfang 2020 bis Frühjahr 2021 mindestens zehn Kilogramm Methamphetamin ("Crystal Meth"), 160 Kilogramm Marihuana und kleinere Mengen Amphetamine und Kokain verkauft haben.

27. September 2021 - 15:59 Uhr | dpa

Haßfurt Im April hatte es in dem Zusammenhang vier Festnahmen im unterfränkischen Haßfurt gegeben. Dabei gaben die Ermittler zwei Warnschüsse ab, als zwei der Verdächtigen flüchten wollten. Einer von ihnen habe außerdem versucht, einem Polizeibeamten die Dienstwaffe abzunehmen. Bei Wohnungsdurchsuchungen fanden die Ermittler kiloweise Drogen, Bargeld und Schmuck. Drei Männern und einer Frau wird nun vorgeworfen, sich ab 2020 zu einer Bande zum Drogenhandel zusammengeschlossen zu haben. Einen Teil der Drogen sollen sie übers Darknet verkauft haben. Sie hätten auf Lieferschienen aus dem Raum Wiesbaden und Berlin zurückgegriffen. Hilfe bei Beschaffung, Lagerung und Auslieferung habe die Bande von zwei weiteren Frauen bekommen. Die Anklage war laut den Ermittlern bereits Anfang August erhoben worden. Ein Verhandlungstermin vor dem Landgericht Bamberg steht noch nicht fest. © dpa-infocom, dpa:210927-99-384141/2