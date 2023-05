KI wird festen Platz an Schulen bekommen

Der scheidende Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidinger, erwartet, dass Künstliche Intelligenz (KI) einen festen Platz in den Schulen bekommen wird. "Sicher ist: Ein Verbot wird nicht funktionieren. Etwas zu verbieten, wozu jeder Schüler und jede Schülerin außerhalb der Schule jederzeit Zugang hat, wird Schule eher schwächen als stärken", sagte Meidinger am Mittwoch in München. Es komme deshalb darauf an, den Kindern und Jugendlichen beizubringen, die Ergebnisse der KI kritisch zu bewerten und einzuordnen.

München "Letztlich geht es bei Bildung immer um Verstehensprozesse, um die Auseinandersetzung mit Stoffen, mit Menschen. Da kann KI mit Sicherheit viel bewirken, aber sie wird den Menschen nicht ersetzen können", sagte Meidinger zu den Auswirkungen von KI wie dem derzeit populären Text-Chatbot ChatGPT auf den Schulalltag. Natürlich könne KI etwa bei den Hausaufgaben benutzt werden, ohne dass die Lehrkraft das zwingend merke. Da gehe es darum, "dem Schüler deutlich zu machen, das ist nur eine scheinbare Abkürzung, denn wenn die Klausur kommt, wirst du ohne KI nicht zurecht kommen", sagte Meidinger. Bei Referaten und Präsentationen müssten Lehrkräfte künftig nicht nur das Ergebnis, sondern vor allem auch den Arbeitsweg bei der Bewertung der Leistung berücksichtigen.