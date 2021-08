Kfz-Mechaniker mit heißem Wasser schwer im Gesicht verletzt

Schwere Verletzungen im Gesicht hat ein Mechaniker in einer unterfränkischen Kfz-Werkstatt erlitten. Der 51-Jährige öffnete am Mittwoch in Marktheidenfeld (Landkreis Main-Spessart) das Kühlsystem eines Autos, wobei ihm heißes Kühlwasser ins Gesicht spritzte, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann mit schweren Verbrühungen in eine Spezialklinik nach Offenbach.

12. August 2021 - 11:20 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Ein Rettungshubschrauber fliegt am Himmel. © Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Marktheidenfeld © dpa-infocom, dpa:210812-99-815420/2