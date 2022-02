Kellerbrand in Spandau: Ermittlung wegen Brandstiftung

Die Polizei hat nach einem Kellerbrand in Berlin-Spandau Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung aufgenommen. Das Feuer brach am späten Montagabend in einem Hochhaus in der Obstallee aus, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Nach Angaben der Feuerwehr gerieten mehrere Kellerverschläge in Brand, die "schnell gelöscht" wurden. Die Feuerwehr war mit 43 Einsatzkräften vor Ort.

22. Februar 2022 - 08:50 Uhr | dpa

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild

Berlin In den vergangenen Wochen hatte die Polizei mehrere Fälle von Brandstiftung in Spandau und Charlottenburg verzeichnet. Dabei hatte es demnach auch mehrfach in Kellern gebrannt.