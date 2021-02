Kellerbrand in Krumbach: Ein Schwerverletzter

Bei einem Kellerbrand in Krumbach ist ein Arbeiter schwer verletzt worden. Das Feuer war am Donnerstagnachmittag bei Renovierungsarbeiten im Keller eines leer stehenden Hauses ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Zu diesem Zeitpunkt waren drei Arbeiter im Keller, von denen sich zwei selbst nach draußen retten konnten. Feuerwehrkräfte holte den dritten Mann aus dem Gebäude. Er erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im fünfstelligen Bereich.

05. Februar 2021 - 05:31 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen 0 Empfehlungen

Einsatzwagen der Feuerwehr. © Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Archivbild

Krumbach © dpa-infocom, dpa:210205-99-309931/2