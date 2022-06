"Keine herausragenden Fälle" bei G7-Grenzkontrollen

Garmisch-Partenkirchen

Bei den Grenzkontrollen während des G7-Gipfels auf Schloss Elmau hat die Bundespolizei "keine herausragenden Fälle" festgestellt. Zwar seien Menschen "mit G7-Bezug" kontrolliert worden. Denen sei aber nichts vorzuwerfen gewesen. Festgestellt worden seien dagegen Waffen- und Drogendelikte, sagte ein Sprecher der Bundespolizei in München am Dienstag. Außerdem seien Personen entdeckt worden, die per Haftbefehl gesucht wurden. "Wenn man viel kontrolliert, entdeckt man auch viel", sagte der Sprecher. Auch Schleuserdelikte seien darunter gewesen. Konkrete Zahlen konnte die Bundespolizei zunächst nicht nennen.