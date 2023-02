Keine artgemäße Haltung: 19 Hunde und weitere Tiere geborgen

Ein halber Zoo: 19 Hunde, mehrere Katzen, Vögel und Nager sind von der Polizei aus einem Einfamilienhaus in Unterfranken geborgen worden.

Karlstadt

Passanten hatten die Polizei am Freitag über untragbare Zustände in dem Haus in Karlstadt (Landkreis Main-Spessart) informiert, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Beim Eintreffen der Beamten bestätigte sich laut Polizei die Schilderung der Passanten: Zahlreiche Hunde und einige Katzen tummelten sich bei offener Haustüre im Außenbereich und auf der Straße.

Die Tiere wurden in die Obhut umliegender Tierheime gegeben. Die Besitzerin erwarten mehrere Anzeigen.