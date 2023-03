Kein Eintrag zu Drogendelikten bei Hamburger Amoktäter

Bei dem Amoktäter von Hamburg gibt es laut bayerischem Innenministerium keine Hinweise auf eine frühere Drogenauffälligkeit.

München/Hamburg

Das teilte ein Sprecher des Ministeriums am Samstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

Es gebe keinen entsprechenden Eintrag bezüglich Drogendelikten. Zuvor hatte es Berichte über einen möglichen Drogenmissbrauch von Philipp F. in der Vergangenheit gegeben.

Der 35-Jährige stammt aus Memmingen in Bayern und war seit 2015 in Hamburg gemeldet. Bei der Tat am Donnerstag in den Räumen der Zeugen Jehovas waren sieben Menschen und der Täter selbst gestorben, acht weitere Menschen wurden durch Schüsse verletzt. Zu den Toten zählt die Polizei auch ein ungeborenes Kind.