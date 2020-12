Kaum Unfälle in Bayern trotz Schneefalls

München

Trotz Schnees und Temperaturen um den Gefrierpunkt hat es in der Nacht auf Montag kaum Unfälle in Bayern gegeben. Die Straßen seien fast überall frei und nicht glatt, teilte die Polizei mit. Hier und da sei es zu kleineren Blechschäden gekommen, etwa bei Landsberg am Lech, wo drei Autos ineinander fuhren. Auch im südlichen Schwaben gab es einige wenige Unfälle in der Nacht. "Die Menschen fahren vernünftig und wir hoffen, es bleibt so", sagte der Sprecher der Polizei.