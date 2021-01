Kaum Schnee und kaum Unfälle in Bayern

Zwar ist der große Schnee noch nicht da, er soll aber bald nach Bayern kommen. Ab dem Dienstagvormittag und im weiteren Lauf des Tages schneit es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) von Nordwesten bis Südosten. Auf den Straßen blieb es am Morgen entspannt, wie die Polizei mitteilte. "Die Straßen sind trocken, bei uns liegt kein Schnee", sagte ein Sprecher der Polizei in Niederbayern. Auch in den anderen Regierungsbezirken sah es ähnlich aus. Lediglich in Oberfranken gab es ein paar kleinere Blechschäden wegen glatter Straßen.

12. Januar 2021 - 09:49 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen 0 Empfehlungen

Eine Schneeflocke liegt auf dem Moos einer Wiese. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild

München In der Oberpfalz und in Schwaben fallen im Lauf des Tages voraussichtlich zwischen fünf und zehn Zentimetern Neuschnee, in den Mittelgebirgen und im Allgäu stellenweise sogar bis zu 20 Zentimeter, so der DWD. Die Meteorologen warnen daher vor Schneeglätte. Auch die Polizei mahnt, vorsichtig zu fahren: "Wenn Schnee liegt, vergessen die meisten, wie man Auto fährt", sagte ein Sprecher der Polizei.