Kaum Hinweise zu Bayreuther Mordfall nach XY-Ausstrahlung

Im Fall eines im August 2020 in Bayreuth getöteten 24-Jährigen hat die erneute Ausstrahlung in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" am Mittwoch wohl keinen Durchbruch gebracht. Diesmal seien nur wenige Hinweise eingegangen, erklärte die Polizei Oberfranken am Donnerstag. Diese würden geprüft, der entscheidende Hinweis sei aber wohl nicht dabei gewesen.

15. Juli 2021 - 09:50 Uhr | dpa

ZDF-Moderator Rudi Cerne im Studio der Sendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst". © Sina Schuldt/dpa/Archivbild