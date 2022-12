Katholikentag 2026 findet in Würzburg statt

Der 104. Deutsche Katholikentag findet 2026 in Würzburg statt. Das beschloss die Vollversammlung des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK) am Samstag einstimmig in Berlin. Sie folgte damit nach Angaben ihres Generalsekretariats einer Einladung des Bischofs der Diözese Würzburg, Franz Jung.

10. Dezember 2022 - 12:15 Uhr | dpa

Eine Ministrantin schwenkt beim Schlussgottesdienst des 102. Deutschen Katholikentags ein Weihrauchfass. © Marijan Murat/dpa/Archivbild

Berlin Der Bischof kündigte ein "Fest der Gemeinschaft, des Glaubens, der Vielfalt und des Diskurses" an und zugleich einen kleineren Katholikentag, für den die Stadt perfekte Voraussetzungen biete. "Wir sehen darin die große Möglichkeit, den Katholikentag weiterzuentwickeln und ihm ein inhaltlich wie auch organisatorisch verschlanktes Format zu geben." Organisiert werden Katholikentage nicht von der Amtskirche, sondern vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Dort treffen sich in der Regel alle zwei Jahre Zehntausende Gläubige, um gemeinsam zu beten, über kirchliche und gesellschaftliche Themen zu diskutieren und zu feiern. Würzburg ist 2026 den Angaben zufolge zum fünften Mal Gastgeber nach 1864, 1877, 1893 und 1907. Der nächste und 103. Katholikentag geht vom 29. Mai bis 2. Juni 2024 in Erfurt über die Bühne.