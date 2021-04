Karl: Weder euphorisch für Söder noch für Laschet

Der CSU-Bundestagsabgeordnete Alois Karl hat betont, er habe sich in der Diskussion über die möglichen Kanzlerkandidaten Markus Söder (CSU) und Armin Laschet (CDU) nicht für einen der beiden positioniert. "Ich habe mich nicht euphorisch für Markus Söder ausgesprochen und auch nicht für Armin Laschet", sagte Karl am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Teilnehmerkreise der Aussprache in der Unionsfraktion nach den Auftritten von Laschet und Söder am Dienstag hatten berichtet, Karl habe sich für Laschet ausgesprochen.

15. April 2021 - 17:31 Uhr | dpa

CSU-Bundestagsabgeordnete Alois Karl spricht zu den Abgeordneten im Bundestag. © Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa