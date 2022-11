Kapitän Burkardt muss U21-Comeback verletzt verschieben

Kapitän Jonathan Burkardt muss sein Comeback in der deutschen U21-Nationalmannschaft wie befürchtet verschieben. Wie der Deutsche Fußball-Bund am Dienstag mitteilte, fällt der Offensivspieler des FSV Mainz 05 auch für diesen Lehrgang des Europameisters aus. Er fehlt damit im letzten Länderspiel des Jahres am Samstag (17.30 Uhr/Sat.1) in Ancona gegen Italien. Für den Angreifer wurde Reda Khadra vom englischen Zweitligisten Sheffield United nachnominiert.

15. November 2022 - 12:16 Uhr | dpa

Kapitän Jonathan Burkardt muss sein Comeback in der deutschen U21-Nationalmannschaft wie befürchtet verschieben. © Torsten Silz/dpa/Archivbild