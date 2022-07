Kanzlerkandidatur: Söder sieht aktuell keine neue CSU-Chance

CSU-Chef Markus Söder sieht für sich und die CSU derzeit keine Chance auf eine Kanzlerkandidatur in drei Jahren. Im ARD-Sommerinterview verwies er am Sonntag zum einen auf die starke Rolle von Friedrich Merz: "Er ist der Chef der CDU, er ist der Chef in der Opposition." Er und Merz arbeiteten "klasse zusammen", und Merz mache eine sehr gute Arbeit als Oppositionsführer, betonte Söder.

10. Juli 2022 - 20:22 Uhr | dpa

CSU-Chef und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder beim Sommerinterview des ARD-"Berichts aus Berlin". © Fabian Sommer/dpa