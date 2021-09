Kaniber über Aiwanger-"Missgeschick": "Maximal unseriös"

Bayerns Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) hat Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger nach seinem von ihm als "Missgeschick" bezeichneten Twitter-Ausrutscher massiv attackiert. Es sei "maximal unseriös" gewesen, am Wahlsonntag vorzeitig mit Prognosen an die Öffentlichkeit zu gehen und zu weiteren Stimmabgaben für die Freien Wähler zu werben, was laut Bundeswahlgesetz verboten ist, sagte Kaniber der "Passauer Neuen Presse" (Dienstagausgabe).

27. September 2021 - 21:22 Uhr | dpa

