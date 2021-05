Kampfkandidatur um SPD-Fraktionsvorsitz

Bei der turnusmäßigen Neuwahl der SPD-Fraktionsspitze im Landtag an diesem Mittwoch kommt es zu einer Kampfkandidatur. Fraktionschef Horst Arnold stellt sich zur Halbzeit der Legislaturperiode der Wiederwahl, er hat aber einen Gegenkandidaten: Der neue bayerische SPD-Landesvorsitzende Florian von Brunn bewirbt sich nun auch um den Fraktionsvorsitz. Das teilte die Fraktion am Dienstag mit. Weitere Kandidaturen könnten bis zum Aufruf der Wahl in der Fraktionssitzung angemeldet werden, hieß es.

18. Mai 2021 - 13:50 Uhr | dpa

Horst Arnold, SPD-Fraktionsvorsitzender im bayerischen Landtag. © Matthias Balk/dpa/Archivbild

München © dpa-infocom, dpa:210518-99-644945/2