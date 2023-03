Kampfbrigade nun der 10. Panzerdivision unterstellt

Veitshöchheim/Berlin

Mit einem feierlichen Appell haben die Niederlande und Deutschland am Donnerstag einen weiteren Schritt in der tiefen Integration ihrer Streitkräfte besiegelt. Dazu wurde im bayerischen Veitshöchheim die niederländische 13. Leichte Brigade der 10. Panzerdivision der Bundeswehr unterstellt. Zu dem Militärzeremoniell reisten Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und seine niederländische Amtskollegin Kajsa Ollongren an den unterfränkischen Militärstandort. Mit dem Schritt sind nun alle Brigaden des niederländischen Feldheeres den Divisionen des deutschen Heeres unterstellt. Beide Staaten versprechen sich Synergieeffekte und einen Zuwachs an Fähigkeiten. Die 10. Panzerdivision soll künftig im Deutschen Heer den Schwerpunkt bei der Landes- und Bündnisverteidigung bilden.