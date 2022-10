Kajakfahrer in Oberbayern tödlich verunglückt

Garmisch-Partenkirchen

Bei einem Kajakausflug in Oberbayern ist ein 43-jähriger Mann tödlich verunglückt. Der Mann aus Erlangen war mit einer Gruppe Kajakfahrer auf der Loisach bei Garmisch-Partenkirchen unterwegs, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dabei soll er ins Schlingern geraten und gekentert sein. Er soll sich beim Befreien aus dem Kajak in Baumstämmen, die unter der Wasseroberfläche lagen, verfangen haben. Rettungskräfte konnten den leblosen Mann aufgrund der schwer zugänglichen Lage am Montag erst nach über zwei Stunden bergen.