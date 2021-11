Kabinett beschließt neues Klimaschutzgesetz

Mit einiger Verzögerung hat das Kabinett eine Neufassung des bayerischen Klimaschutzgesetzes beschlossen. Zentrales Ziel sei, den Freistaat bis 2040 klimaneutral zu machen, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Montag nach einer zweitägigen Kabinettsklausur in München. Allein im kommenden Jahr werde man eine Milliarde Euro für den Klimaschutz bereitstellen, kündigte er an.

15. November 2021 - 13:48 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern, nimmt an einer Pressekonferenz teil. © Sven Hoppe/dpa