Kabarettist Asül nimmt Söder in Vorabfastenpredigt aufs Korn

Mit einer schriftlichen Bußrede hat Kabarettist Django Asül als Fastenprediger die Staatsregierung aufs Korn genommen. Zwar findet das traditionelle "Politiker-Derblecken" beim Starkbier-Anstich auf dem Nockherberg in München eigentlich am 3. März und mit Kabarettist Maxi Schafroth statt, doch Asül teilte schon am Donnerstag in der "Süddeutschen Zeitung" unter anderem gegen Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) aus.

18. Februar 2021 - 14:01 Uhr | dpa

Django Asül spricht bei einer Veranstaltung. © Sven Hoppe/dpa/Archivbild