Junger Mann stürzt bei Dacharbeiten in den Tod

Bei Arbeiten auf dem Dach eines Hauses ist ein Mann südlich von Nürnberg ums Leben gekommen. Der 22-Jährige war beim Reinigen des Daches eines Neubauhauses in Wendelstein (Landkreis Roth) neun Meter in die Tiefe gestürzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

11. Juni 2021 - 13:50 Uhr | dpa

Wendelstein Der Rettungsdienst brachte den schwerverletzten Mann am Donnerstag in ein Krankenhaus, wo der Bauarbeiter wenig später starb. Die genaue Unfallursache wird von der Polizei ermittelt. © dpa-infocom, dpa:210611-99-952803/2