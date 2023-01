Junger Mann stirbt bei Verkehrsunfall

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht an einem Unfallort.

Sulztal

Ein junger Mann ist am Freitag in Sulztal (Landkreis Bad Kissingen) bei einem Verkehrsunfall gestorben. Der 20-Jährige war von der Kreisstraße KG39 aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die Verletzungen waren so schwer, dass ein Notarzt nur noch den Tod des Mannes feststellen konnte. Die Unfallursache ist noch unklar. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten war die Kreisstraße 39 etwa zweieinhalb Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet.