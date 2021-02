Junger Mann rettet Frau aus brennendem Wagen

Das beherzte Eingreifen eines jungen Mannes hat bei einem Autounfall in Schwaben Schlimmeres verhindert. Auf schneeglatter Fahrbahn geriet eine 21-Jährige in Richtung Maihingen (Landkreis Donau-Ries) mit ihrem Wagen in einer Linkskurve ins Schleudern, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

10. Februar 2021 - 17:19 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Ein Fahrzeug der Feuerwehr fährt mit Blaulicht über eine Straße. © Daniel Bockwoldt/dpa/Symbolbild

Maihingen Das Fahrzeug überschlug sich und fing sofort Feuer. Ein 23-Jähriger, der in der gleichen Richtung unterwegs war, konnte die junge Frau gerade noch rechtzeitig aus ihrem Auto retten. Den Angaben zufolge musste die Frau mit Verdacht auf einen Becken- und Brustkorbbruch ins Krankenhaus. © dpa-infocom, dpa:210210-99-385102/2