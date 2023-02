Junger Mann fährt ohne Fahrerlaubnis und bekifft zur Polizei

Landshut

Bekifft hat ein Mann eine Polizeiwache in Niederbayern betreten. "Die Beamten erkannten schnell, dass der junge Mann unter den Auswirkungen von Drogen stand", berichtete ein Polizeisprecher am Mittwoch. Der 19-Jährige sei darüber hinaus nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis gewesen, aber mit dem Auto am Dienstag zur Wache in Landshut gefahren. Den Angaben zufolge war er außerdem nicht in Deutschland gemeldet. Bei der Polizei habe er sich über die Sicherstellung von Betäubungsmittel in einem anderen Fall informieren wollen. Ihn erwarte jetzt eine Anzeige wegen mehrerer Delikte, hieß es.