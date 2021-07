Junge verhakt sich mit Arm in Paketautomat: Feuerwehr hilft

Ein Junge ist in Würzburg an einer Packstation in eine missliche Lage geraten: Ein Arm von ihm verhakte sich in einem Ausgabeschacht für Quittungen, wie die Feuerwehr mitteilte. Unter dem Stichwort "Person in Packautomat eingeklemmt" waren die Einsatzkräfte am Mittwochabend alarmiert worden. Sie entfernten eine Plexiglasschutzklappe - und der Junge konnte den Arm unverletzt aus dem Schacht des Paketautomaten ziehen.

21. Juli 2021 - 21:50 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Würzburg © dpa-infocom, dpa:210721-99-469641/2