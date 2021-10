Junge Union trifft sich zu Landesversammlung

Der Unions-Absturz bei der Bundestagswahl beschäftigt auch den CSU-Parteinachwuchs. Was sagt Markus Söder bei der Jungen Union? Zuvor muss dort am Freitagabend aber erst einmal gewählt werden.

Deggendorf

Zwei Wochen nach der Unions-Pleite bei der Bundestagswahl kommt die bayerische Junge Union von Freitagabend bis Sonntag zu einer Landesversammlung im Deggendorf zusammen. Zunächst wird der Landesvorstand neu gewählt - wobei die Wiederwahl des amtierenden Vorsitzenden Christian Doleschal als sicher gilt. Spannender dürfte eher die Aufarbeitung des Bundestagswahlergebnisses sein: Bundesweit stürzte die Union auf Platz zwei hinter der SPD ab, und auch in Bayern musste die CSU deutliche Verluste hinnehmen, blieb aber am Ende noch über der 30-Prozent-Marke. Am Samstag wird CSU-Chef und Ministerpräsident Markus Söder zur Diskussion darüber erwartet, und bereits am Freitagabend der JU-Bundesvorsitzende Tilman Kuban.

© dpa-infocom, dpa:211007-99-517960/2