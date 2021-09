Junge schlägt Mitschüler wegen fehlender Maske im Schulbus

Wegen einer fehlenden Mund-Nasen-Bedeckung ist ein elfjähriger Junge in einem Schulbus in Niederbayern von einen Mitschüler beleidigt und geschlagen worden. Der gleichaltrige Angreifer habe das Opfer, das wegen eines ärztlichen Attests von der Maskenpflicht befreit gewesen sei, am Dienstag in Sonnen beleidigt, weil er keine Maske trug und mit der Faust gegen seinen Kopf geschlagen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

29. September 2021 - 15:11 Uhr | dpa

Eine Polizistin steht neben einem Streifenwagen mit eingeschaltetem Blaulicht. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Sonnen Obwohl es sich bei dem Vorfall im Landkreis Passau um schuldunfähige Kinder handelt, will die Polizei nach eigenen Angaben den genauen Tathergang ermitteln, um Jugendamt und Staatsanwaltschaft informieren zu können. © dpa-infocom, dpa:210929-99-414203/2