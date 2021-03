Junge Mutter getötet: Lebensgefährte wegen Mordes verurteilt

Für die tödliche Messerattacke auf seine Freundin ist ein 29 Jahre alter Mann am Dienstag vor dem Landgericht Deggendorf wegen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Der Verteidiger hatte in seinem Plädoyer am Freitag eine zehnjährige Haftstrafe wegen Totschlags gefordert, der Staatsanwalt hatte auf Mord sowie die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld plädiert.

16. März 2021 - 10:40 Uhr | dpa

Deggendorf Die Tat im vergangenen August hatte in der Region für Bestürzung gesorgt. Den Erkenntnissen nach wollte sich die 20-Jährige von dem Afghanen trennen. Sie traf ihn zu einem Gespräch in einer Imbissbude auf einem Supermarkt-Parkplatz, wo der Mann mit einem Messer auf sie losging. Der Frau gelang es, in ihr Auto zu flüchten, wo der Mann weiter auf sie einstach. Die Frau starb noch am Tatort. Das gemeinsame Kind des Paares befand sich während des Angriffes im Auto. © dpa-infocom, dpa:210316-99-841896/2