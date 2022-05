Junge Männer bespucken und schubsen Frau am Bahnsteig

Zwei junge Männer haben am Aschaffenburger Hauptbahnhof eine Frau beleidigt, bespuckt und umgeschubst. Die 60-Jährige habe am Bahnsteig auf ihren Zug gewartet, als der 14- und der 18-Jährige plötzlich auf sie losgegangen seien, teilte die Bundespolizei am Dienstag mit. Mehrfach hätten sie der Frau am Sonntagabend ins Gesicht gespuckt. Der 18-Jährige habe sie dann auf den Boden gestoßen. Die Frau erlitt Schürfwunden an beiden Beinen.

17. Mai 2022 - 16:21 Uhr | dpa

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Aschaffenburg Außerdem warfen beide Männer den Angaben zufolge Gepäck der 60-Jährigen auf das Gleis. Schließlich seien Einsatzkräfte der Bundespolizei herbeigeeilt, hieß es. Die Beamten leiteten gegen den 14- und den 18-Jährigen Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung ein.